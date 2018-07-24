Федор Емельяненко не намерен выступать в UFC

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о приходе UFC и Bellator в Россию, передает «Советский спорт».

Спортсмен отметил, что его вряд ли удастся увидеть в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«UFC последнее время больше на слуху в России. Но и Bellator ни чуть не меньше, поэтому посмотрим, время покажет. В России есть и свои промоушены, но многие люди ждут UFC. Как, впрочем, и Bellator. Я лично не фанат UFC, поэтому, скорее всего, туда не пойду», — сказал он в эфире шоу Ариэля Хельвани.

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Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в Москве.

Ранее Емельяненко рассказал об отношении к провокациям американца Чейла Соннена.