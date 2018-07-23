Масалитин оценил карьерные успехи братьев Березуцких

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал карьерные успехи Алексея и Василия Березуцких, которые объявили о завершении выступления в профессиональном футболе.

«Они провели очень замечательную карьеру, дай бог каждому такую. Они выиграли всевозможные титулы на внутренней арене, стали победителями Кубка УЕФА, и в составе принимали участие в самых памятных матчах сборной России.

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Они всегда показывали стабильную игру, и вместе с Сергеем Игнашевичем и Игорем Акинфеевым братья составляли основной костяк ЦСКА очень долгое время», — цитирует Масалитина Rusfootball.info.

Эксперт отметил, что Березуцкие могли бы выступить на чемпионате мира 2018 года, если бы у ЦСКА было больше ресурсов для ротирования состава.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о решении Березуцких завершить карьеру.