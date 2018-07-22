Федерация бокса России довольна проведением финального боя между Усиком и Гассиевым
Федерация бокса России осталась довольна тем, как был проведен финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».
«Ничего, кроме уважения! Мурат Гассиев и Александр Усик показали, что можно без единого оскорбления собрать полный зал болельщиков», — написано на официальной странице Федерации бокса в инстаграме.
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В ночь на 22 июля прошел первый в истории финал WBSS в тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей после завершения всех 12 раундов.
Итоговый счет судейских записок — 120:108, 119:109, 119:109.
Ранее Рябинский назвал «идиотизмом» слова Порошенко в честь победы Усика.