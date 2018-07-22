Порошенко назвал боксера Усика символом борьбы Украины‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/11861683/upload-RIAN_5596653.HR-pic905-895x505-26603.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает «Советский спорт».

Об этом глава государства написал в своем официальном твиттере.

Реклама

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — гласит сообщение.

31-летний Усик по решению судей одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что россиянин Денис Лебедев может провести поединок с Усиком.