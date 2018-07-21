Братья Березуцкие завершили карьеру

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Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры, сообщает «Советский спорт».

На официальном сайте «армейцев» Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом.

«16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

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После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими.

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, профессиональному спортсмену всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами.

Особенно рады, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперед атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на ее становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба», — говорится в письме Березуцких.

Ранее жена Березуцкого заявила, что гордится Александром Головиным.