Роналду дал совет многомиллионному новичку «Реала»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился со словами поддержки к новичку мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, передает «Советский спорт».

Португалец назвал 18-летнего Жуниора «надеждой бразильского футбола», однако отметил, что у него могут возникнуть сложности в «королевском клубе».

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«Винисиус – большой талант и профессионал, он надежда бразильского футбола. Винисиус, ты перешел в великолепный клуб: здесь я был наиболее счастлив, здесь я играл в футбол и добился наиболее важных результатов в своей карьере.

Вначале, возможно, будет нелегко, но это лучшее место для тебя. Все футболисты мечтают носить футболки «Реала», и сейчас у тебя есть возможность доказать, что ты готов идти на жертвы ради осуществления мечты», — цитирует экс-форварда «сливочных» Sky Sports.

Винисиус Жуниор накануне подписал контракт с «Реалом». Его трансфер обошелся клубу в €45 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен вернуть из аренды в «Баварии» Хамеса Родригеса.