СМИ: «Монако» предложил €35 млн за Головина
Французский «Монако» предложил €35 млн за полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает «Советский спорт».
По информации Le 10 Sport, «Монако» заинтересовался 22-летним футболистом после его выступления на чемпионате мира. ЦСКА готов обсуждать предложения от €30 млн.
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Футбольный клуб «Монако» планирует предложить руководству ЦСКА €35 млн за полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Le 10 Sport.
Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года.
Ранее экс-игрок «Спартака» не советует Головину идти в чемпионат Англии.