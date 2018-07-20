СМИ: «Монако» предложил €35 млн за Головина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/541/11829541/TASS_27748225-pic905-895x505-95854.jpg">

Французский «Монако» предложил €35 млн за полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает «Советский спорт».

По информации Le 10 Sport, «Монако» заинтересовался 22-летним футболистом после его выступления на чемпионате мира. ЦСКА готов обсуждать предложения от €30 млн.

Реклама

Футбольный клуб «Монако» планирует предложить руководству ЦСКА €35 млн за полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Le 10 Sport.

Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года.

Ранее экс-игрок «Спартака» не советует Головину идти в чемпионат Англии.