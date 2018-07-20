Книга соболезнований открыта в посольстве Казахстана в Москве после гибели Тена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11859901/RIAN_3217756.HR-pic905-895x505-48660.jpg">

Книга соболезнований открыта в посольстве Казахстана в Москве после гибели фигуриста Дениса Тена, сообщает «Советский спорт».

В пресс-службе посольства отметили, что 20 июля с 13.00 до 15.00 можно возложить цветы к портрету спортсмена, который установлен у входа в здание.

Реклама

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.