Полиция пообещала вознаграждение за информацию об убийстве фигуриста Тена
Полиция Алма-Аты пообещала вознаграждение за любую информацию об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».
«Департамента внутренних дел Алма-Аты устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алма-Аты призывает незамедлительно сообщить об этом... Анонимность и вознаграждение гарантируются», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД города.
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Тен скончался от ножевого ранения в возрасте 25 лет.