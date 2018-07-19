Полиция пообещала вознаграждение за информацию об убийстве фигуриста Тена

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Полиция Алма-Аты пообещала вознаграждение за любую информацию об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».

«Департамента внутренних дел Алма-Аты устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алма-Аты призывает незамедлительно сообщить об этом... Анонимность и вознаграждение гарантируются», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД города.

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Тен скончался от ножевого ранения в возрасте 25 лет.

Ранее была названа дата похорон погибшего фигуриста Тена.