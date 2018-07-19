Олимпийская чемпионка Боброва: Тен всегда был очень сильным

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировала убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Это, конечно, был выдающийся спортсмен. Просто талантище. Он выдавал потрясающие прокаты, чувствовал музыку и постоянно совершенствовался. Несмотря на то что в мире фигурного катания его страна не очень сильна, он никогда не старался изменить своей родине. Всегда шел вперед, чтобы показать: «Мы сильные». И он всегда был очень сильным.

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Помимо фигурного катания, я знаю, что Тен писал потрясающую музыку. У него были великолепные вокальные данные: он сочинял и сам исполнял песни. Он открывал много всяких дел, помогал друзьям. Это величайшая потеря не только для фигурного катания. Но, как говорится, господь забирает лучших», — заявила Боброва.

Тен ушел из жизни в возрасте 25 лет.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена.