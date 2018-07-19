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Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выплатил часть штрафа испанскому казначейству, сообщает A Вola.

В июне Роналду признал, что виновен в деле о неуплате налогов, и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения.

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По информации издания, Роналду уже заплатил €13,5 млн.

Прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн.

Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за €112 млн.

Ранее в Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Роналду.