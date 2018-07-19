Эксперт оценил готовность Гассиева и Усика перед финалом боксерской суперсерии

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Первый тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов оценил состояние бывшего подопечного и украинца Александра Усика перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Мне кажется, Мурат даже лучше готов к бою с Усиком, чем к предыдущему поединку с Дортикосом. Ему всего 24 года, и он прибавляет с каждым боем. При всем уважении к украинскому спортсмену, у Мурата есть высокие шансы закончить поединок досрочно и собрать все титулы. Это вполне возможно, учитывая силу его удара и возраст соперника.

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Усик понимает это, поэтому будет много двигаться и за счет высокой скорости рук и своих быстрых ног попытается отбоксировать все 12 раундов, пропустить мало ударов и выиграть по очкам. В команде Мурата к этому готовы и выберут правильную тактику. Я верю в Гассиева. В любом случае это будет прекрасный бой, который доставит удовольствие всем любителям бокса», — цитирует Сланова газета «Известия».

Финальный поединок пройдет 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Боксеры поборются за чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).