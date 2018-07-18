Выбежавший на поле активист Pussy Riot отвечал на допросе словами Путина

Выбежавший на поле стадионе «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу участник группы Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что на допросе отвечал словами Путина. Слова активиста приводит «Русская служба Би-Би-Си».

«Путин в ответ на вопрос о вторжении российских войск в Крым сказал, что любую форму и погоны можно купить в магазине, она у нас в свободной продаже. Стоит около пяти тысяч рублей», — пояснил Верзилов.

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«Кстати, эфэсбэшники злились, а рядовые сотрудники полиции наш выбор оценили. Они ее трогали, мяли и говорили, что сами копят и покупают себе в магазинах. Потому что из той, что выдают, все торчит, она сидит колом и плохо подогнана. Короче, мы купили форму, положили в рюкзаки и пошли на матч», — добавил участник акции.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot за акцию на финале чемпионата мира.