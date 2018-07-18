Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» готов помочь Головину с поиском жилья в Лондоне

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Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в лондонский «Челси».

«Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов помочь. У меня много друзей в Лондоне. Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то — он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

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Эксперт положительно оценил желание Головина уехать в другой чемпионат.

«Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет. Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра», — добавил Канчельскис.

Ранее сообщалось, что Головин близок к уходу из армейского клуба.