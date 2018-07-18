Олимпийский чемпион хочет отказаться от украинского паспорта

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Олимпийский чемпион 1988 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Лютый заявил о намерении отказаться от украинского гражданства, сообщает газета «Известия».

«Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться на Украину. Был готов работать даже бесплатно — никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки», — заявил тренер в интервью Football.ua.

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По его мнению, сейчас в стране «беспредел украинской власти» и «геноцид населения».

«Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. На Украине люди просто существуют. Я испытал это на собственной шкуре», — добавил специалист.

Сейчас Лютый работает в структуре немецкого клуба «Ганза». Он отметил, что паспорт гражданина Украины у него «долго не залежится».