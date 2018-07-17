СМИ: Азар рассказал Абрамовичу о желании покинуть «Челси»

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Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар провел встречу с владельцем клуба Романом Абрамовичем и сообщил о своем желании покинуть команду, передает «Советский спорт».

По информации 360Sources, главным претендентом на Азара является мадридский «Реал», который рассматривает бельгийца в качестве замены португальскому форварду Криштиану Роналду. Испанский клуб готов предложить за трансфер полузащитника £185 млн. Однако «Челси» намерен получить за переход Азара свыше £200 миллионов фунтов.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бельгии считает себя лучшим игроком ЧМ-2018.