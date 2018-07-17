Поздняков: обсудили с Бахом вопрос восстановления РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как прошла встреча с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом

«Расцениваю визит Баха как чрезвычайно важное событие. Нам удалось обсудить все наиболее важные и актуальные темы, которые стоят на повестке дня. В частности, это касается вопроса восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», — передает слова Позднякова пресс-служба ОКР.

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Глава ОКР остался доволен конструктивным диалогом с президентом МОК в рамках их совместной первой встречи.

Ранее глава ОКР оценил организацию ЧМ-2018.