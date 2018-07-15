Кафу: Роналду приближает «Ювентус» к Лиге чемпионов
Бывший защитник сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает газета «Известия».
«Это просто замечательный ход команды из Турина. Португалец, без сомнения, лучший игрок в мире, который еще больше усилит «Ювентус». А чемпионат Италии тем самым усилит свои позиции в Европе. Уверен, и другие мощные игроки захотят перейти на Апеннины. К тому же у «Ювентуса» появился большой шанс наконец-то выиграть Лигу чемпионов», — заявил Кафу.
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