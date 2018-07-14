СМИ: «Арсенал» и «Челси» проиграли «Ювентусу» борьбу за Головина

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Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин отклонил предложения английских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, футболист будет ждать предложения от итальянского «Ювентуса».

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Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее бывший форвард сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что Головин смог бы заиграть в Англии.