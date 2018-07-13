«Реал» прокомментировал информацию о переходе Неймара

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Мадридский«Реал» сделал официальное заявление касательно информации о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, сообщает «Советский спорт».

«Учитывая постоянную информацию, связывающую игрока «ПСЖ» Неймара с нашим клубом, «Реал» хочет уточнить, что не планировал делать какие-либо предложения игроку.

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Между клубами отличные отношения, поэтому если «Реал» в какой-то момент захочет приобрести игрока «ПСЖ», первым делом мы обратимся в клуб», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» прилетели в Сан-Паулу на переговоры с Неймаром.