Игнашевич отпраздновал «пенсию» конфетами
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич поделился фотографией с отдыха, передает «Советский спорт».
В свой официальный инстаграм экс-игрок национальной команды выложил фотографию, на которой лежат многочисленные обертки от конфет, подписав снимок фразой «на пенсии».
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38-летний Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры футболисты 8 июля, после окончания выступления со сборной России на чемпионате мира — 2018.
Ранее СМИ сообщили, что Игнашевич может войти в тренерский штаб петербургского «Зенита».