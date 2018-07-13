Игнашевич отпраздновал «пенсию» конфетами

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич поделился фотографией с отдыха, передает «Советский спорт».

В свой официальный инстаграм экс-игрок национальной команды выложил фотографию, на которой лежат многочисленные обертки от конфет, подписав снимок фразой «на пенсии».

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38-летний Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры футболисты 8 июля, после окончания выступления со сборной России на чемпионате мира — 2018.

Ранее СМИ сообщили, что Игнашевич может войти в тренерский штаб петербургского «Зенита».