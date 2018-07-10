Сумма трансфера Роналду в «Ювентус» составила €100 млн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/11754451/RTX5JYY2-pic905-895x505-67275.jpg">

Сумма трансфера нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» составила €100 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что итальянский клуб будет выплачивать данную сумму в течение двух лет.

Соглашение с 33-летним португальским футболистом рассчитано до 2022 года.

Реклама

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее Роналду объяснил свое решение перейти из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».