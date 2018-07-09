Обокравшие корреспондента «Би-би-си» московские таксисты арестованы

Таганский районный суд санкционировал арест двоих таксистов, которые подозревается в краже средств у корреспондента британского «Би-би-си» в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Таганского суда от 9 июля подозреваемым Арамаису Бадаляну и Лендрушу Седракяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 сентября 2018 г.», — сказали в суде.

Реклама

Ранее сообщалось, что футбольный обозреватель «Би-би-си» лишился 1 тыс. фунтов после того, как выпил кофе в московском такси.

Он рассказал, что употребил предложенный ему напиток, после чего очнулся без денег и личных вещей.