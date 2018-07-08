Операция по спасению детей из затопленной пещеры приостановлена

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Операция по спасению детей юношеской футбольной сборной, заблокированных в пещере на севере Таиланда, приостановлена, сообщает «Советский спорт».

Как передает «Би-би-си», приостановление действий по спасению детей связано с истощением запасов кислорода в пещере. Отмечается, что операция возобновится минимум через десять часов.

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По разным данным, спасатели успели вызволить от четырех до шести детей. Сообщений о состоянии здоровья пострадавших пока нет.

8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Бангкоком в операции по спасению футболистов юношеской команды.