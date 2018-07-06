Винус Уильямс проиграла Бертенс в третьем круге Уимблдона‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/10755377/2017-06-30T004030Z_1723025504_RC1AF5430F40_RTRMADP_3_TENNIS-VENUS-pic905-895x505-95321.jpg">

Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в третьем круге Уимблдона, сообщает «Советский спорт».

Встреча длительностью 2 часа 39 минут завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 8:6 в пользу Бертенс.

На счету представительницы Нидерланд четыре подачи навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

Реклама

Уильямс совершила два эйса, допустила семь ошибок на подаче и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг

Кики Бертенс (Нидерланды) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:7, 8:6

Ранее российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Чехии Люси Шафаржовой и вышла в четвертый круг Уимблдона.