Винус Уильямс проиграла Бертенс в третьем круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в третьем круге Уимблдона, сообщает «Советский спорт».
Встреча длительностью 2 часа 39 минут завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 8:6 в пользу Бертенс.
На счету представительницы Нидерланд четыре подачи навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.
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Уильямс совершила два эйса, допустила семь ошибок на подаче и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.
Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг
Кики Бертенс (Нидерланды) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:7, 8:6
Ранее российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Чехии Люси Шафаржовой и вышла в четвертый круг Уимблдона.