Агент не исключил уход Роналду из «Реала»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/11821189/RIAN_5569524.HR.ru__1_-pic905-895x505-25513.jpg">

Агент нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал информацию об уходе футболиста из клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Если Криштиану покинет «Реал», то он все равно всегда будет благодарен этому клубу, его президенту Флорентино Пересу и болельщикам.

Реклама

Если он уйдет, то присоединится к топ-клубу, чтобы продолжить свою выдающуюся карьеру», — цитирует Мендеша FourFourTwo.

Ранее руководство мадридского «Реала» намерено в срочном порядке провести встречу с Мендеш.