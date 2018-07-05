Российский теннисист Хачанов пробился в третий круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона, сообщает «Советский спорт».
За 3 часа 15 минут россиянин сломил сопротивление киприота Маркоса Багдатиса со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. Хачанов выполнил 33 эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 10.
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Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Уимблдона.
Теннис. Уимблдон (Великобритания). 2-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Маркос Багдатис (Кипр) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5