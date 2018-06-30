Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины

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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Аргентины, сообщает «Советский спорт».

На 13-й минуте встречи крайний форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе убежал от трех защитников сборной Аргентины, но от Маркоса Рохо 19-летний футболист убежать не смог, зато сумел заработать пенальти, который уверенно реализовал Гризманн.

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