Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Аргентины, сообщает «Советский спорт».
На 13-й минуте встречи крайний форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе убежал от трех защитников сборной Аргентины, но от Маркоса Рохо 19-летний футболист убежать не смог, зато сумел заработать пенальти, который уверенно реализовал Гризманн.
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