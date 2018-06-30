Зубков решил не подавать апелляцию на лишение золота ОИ-2014

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не будет подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении двух золотых медалей Олимпиады — 2014 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«После длительных консультаций с международной группой адвокатов, работающих со мной, я принял решение не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на несправедливое решение CAS по моему делу», — сказал Зубков.

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Спортсмен отметил, что даже успешное завершение этого вопроса не восстановило бы его репутацию в спорте.

Ранее Зубков рассказал о том, что будет делать организация, если Следственный комитет (СК) России докажет несправедливость допинговых обвинений.