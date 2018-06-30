Тренер нового клуба Ковальчука рассказал о будущем российского хоккеиста

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о перспективах российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает ТАСС.

«Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист. Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда», — сказал специалист.

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Стивенс также отметил способность Ковальчука играть в пас.

«Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах.

Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его», — подчеркнул он.

Ранее бывший форвард «Оттавы» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин поделился мыслями после перехода Ковальчука в американский «Лос-Анджелес Кингз».