Тренер нового клуба Ковальчука рассказал о будущем российского хоккеиста
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о перспективах российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает ТАСС.
«Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист. Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда», — сказал специалист.
Стивенс также отметил способность Ковальчука играть в пас.
«Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах.
Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его», — подчеркнул он.
Ранее бывший форвард «Оттавы» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин поделился мыслями после перехода Ковальчука в американский «Лос-Анджелес Кингз».