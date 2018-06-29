Экс-футболист «Спартака» заявил, что Промес подставил команду своим поступком

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Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес подставил команду своим поступком, передает НСН.

«Это неприятная история, очень даже. Для него лично, а для клуба тем более. Это престиж, имидж клуба, поэтому я считаю это очень серьезной провинностью. Если он избил свою жену, значит, он был уже в нетрезвом виде. Трезвый бы он руку не поднял», — заключил Рейнгольд.

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В сезоне-2017/18 Промес забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира по футболу.

Ранее нападающий «Спартака» был арестован за избиение жены.