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Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс станет свободным агентом, сообщает Sport24.

По информации AP, 29 июня баскетболист уведомил руководство «Кливленда» о том, что он решил не использовать опцию продления контракта с командой еще на один год.

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Таким образом, Джеймс выйдет на рынок свободных агентов, отказавшись от контракта на $35,6 млн.

Но до сих пор остается вероятность, что форвард продолжит выступать за «Кливленд».

Ранее сообщалось, что Джеймс не перейдет в «Хьюстон Рокетс».