Леброн Джеймс станет свободным агентом
Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс станет свободным агентом, сообщает Sport24.
По информации AP, 29 июня баскетболист уведомил руководство «Кливленда» о том, что он решил не использовать опцию продления контракта с командой еще на один год.
Реклама
Таким образом, Джеймс выйдет на рынок свободных агентов, отказавшись от контракта на $35,6 млн.
Но до сих пор остается вероятность, что форвард продолжит выступать за «Кливленд».
Ранее сообщалось, что Джеймс не перейдет в «Хьюстон Рокетс».