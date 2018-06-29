СМИ: «Ювентус» отказался от покупки Головина

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Туринский «Ювентус» прекратил переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Александра Головина, сообщает ТАСС.

По информации интернет-портала Goal, итальянский клуб предлагал за хавбека €20 млн и 10% от следующей продажи игрока. ЦСКА настаивал на €30 млн и процентах от продажи.

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Изначально сумма, которую «Ювентус» готов был заплатить за армейского полузащитника, была €17 млн.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года, в сезоне-2015/16 признавался лучшим молодым игроком чемпионата России.

В нынешнем сезоне игрок провел 43 матча, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

За сборную России футболист выступает с 2015 года. За это время он провел 21 матч. На чемпионате мира в России сыграл две встречи, забив мяч и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России Головин может продолжить карьеру в чемпионате Англии.