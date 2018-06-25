Российский хоккеист разбился насмерть
Бывший хоккеист тольяттинской «Лады» Сергей Огородников погиб в аварии, сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта клуба, он разбился на водном мотоцикле в возрасте 32 лет.
Огородников выступал в составе тольяттинской «Лады» в сезонах 2012/2013 и 2013/2014.
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Форвард также известен своей игрой в московском «Динамо», новокузнецком «Металлурге», московском ЦСКА и «Автомобилисте» из Екатеринбурга. Минувший сезон нападающий провел в чемпионате Польши.
Также Огородников стал чемпионом мира среди юниоров в 2004 году.
Коллектив «Лады» выразил соболезнования родным и близким спортсмена.
Ранее скончался американский рестлер и бывший игрок в американский футбол Биг Ван Вейдер.