Российские волейболисты вышли на первое место в Лиге наций

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Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США со счетом 3:0. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча стал капитан сборной России Дмитрий Волков, на счету которого 16 очков.

Для сборной России это пятая подряда подряд на турнире.

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Волейбол. Лига наций (м)

США — Россия — 0 : 3 (23:25, 15:25, 23:25)

Ранее мужская сборная России по волейболу обыграла итальянцев в первом матче пятого тура Лиги наций в Модене.