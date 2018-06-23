Российский боец Петр Ян успешно дебютировал в UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/11734261/5c6f23057a692ee2ed9db233b2ed12e0-pic905-895x505-37617.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав победу над представителем Японии Теруто Ишихарой. Об этом сообщает «Советский спорт».

Ян нокаутировал соперника в первом раунде, после чего исполнил акробатический элемент в честь празднования победы.

Реклама

Россиянин за всю свою карьеру выиграл 10 из 11 боев ММА.

Ранее сообщалось, что поединок между россиянином Шамилем Абдурахимовым и белорусом Андреем Орловским пройдет на турнире UFC в Москве.