Российский боец Петр Ян успешно дебютировал в UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав победу над представителем Японии Теруто Ишихарой. Об этом сообщает «Советский спорт».
Ян нокаутировал соперника в первом раунде, после чего исполнил акробатический элемент в честь празднования победы.
Реклама
Россиянин за всю свою карьеру выиграл 10 из 11 боев ММА.
Ранее сообщалось, что поединок между россиянином Шамилем Абдурахимовым и белорусом Андреем Орловским пройдет на турнире UFC в Москве.