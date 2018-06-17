Манчини помог пенсионерке, которую сбил автомобиль

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Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини помог 94-летней пенсионерке, которую сбил автомобиль. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, итальянский специалист увидел, как автомобиль сбил пенсионерку, которая ехала на велосипеде. Манчини сразу же вызвал скорую. Женщина получила несколько переломов и ее жизни ничего не угрожает.

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«К счастью, Италия не участвует в чемпионате мира, иначе Манчини не был бы там. Спасибо всем, кто остановился, чтобы помочь моей маме», — написал сын пенсионерки в своем фейсбуке.

Ранее Манчини поделился мнением об игре национальной команды в первом матче под его руководством.