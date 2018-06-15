Египтяне празднуют день рождения Салаха на улицах Екатеринбурга

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Болельщики празднуют день рождения нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

15 июня египетскому форварду исполнилось 26 лет.

«Мы все заранее договорились в фейсбуке, и во время первого тайма матча со сборной Уругвая все болельщики будут 26 минут петь поздравительную песню Салаху, ведь ему сегодня исполняется 26 лет», — рассказал болельщик сборной Египта Чаир Джордж.

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Первый матч сборная Египта проведет в Екатеринбурге 15 июня против сборной Уругвая. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи».

Ранее капитан сборной Уругвая Диего Годин заявил, что команда не будет менять тактику игры в матче с Египтом из-за Салаха.