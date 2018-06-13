Трамп высказался о победе заявки США, Мексики и Канады на конгрессе ФИФА
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой в выборах страны-участницы чемпионата мира по футболу — 2018 Мексику и Канаду, сообщает «Советский спорт».
«США совместно с Мексикой и Канадой только что выиграли право принимать мировое первенство. Поздравляю! Замечательный результат тяжелой работы», — написал глава государства в своем твиттере.
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Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны: США, Канада и Мексика.
The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.
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