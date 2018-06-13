Ибрагимович поделился мнением о проведении ЧМ-2018 в России
Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о проведении чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, чемпионат мира будет потрясающим. Огромная страна, в которой живет много людей, хорошо, что мировое первенство пройдет именно там. Это самая большая в мире вечеринка, поэтому я не могу ее пропустить», — сказал футболист.
Ибрагимович также назвал фаворитов предстоящего мундиаля.
«Я думаю, победить способны сборные Бразилии, Испании, Германии и, само собой, Швеции. Кроме того, в числе фаворитов команда Аргентины, даже если они не хотят считать себя таковыми», — отметил он.
Ранее сборная Швеции прибыла в Геленджик для участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.