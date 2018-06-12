«Реал» объявил о назначении Лопетеги главным тренером после ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» после завершения чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт столичного клуба, соглашение со специалистом рассчитано на три года.

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Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в «Порту».

В конце мая французский специалист Зинедин Зидан объявил о своем уходе с поста главного тренера «Реала».

Сборная Испании выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее Зидан прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника сборной Франции.