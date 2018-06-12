Головин в ближайшие часы может стать игроком «Ювентуса»
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин согласился перейти в туринский «Ювентус», сообщает Superscommesse.it.
По информации издания, представители клубов встретились для обсуждения деталей возможного трансфера россиянина в стан «бьянконери». При этом сам футболист дал согласие на переход в «Ювентус». Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие часы.
Отмечается, что сумма трансфера составит около €20 млн.
22-летний Головин выступает за основную команду ЦСКА с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 43 проведенных матча, семь голов и шесть результативных передач.
Сейчас игрок находится в расположении национальной сборной России, с который готовится принять участие в чемпионате мира — 2018.
Ранее сообщалось, что Хердур Магнуссон станет игроком ЦСКА в июле.