Руководство сборной Панамы по футболу восхитилось условиями в Саранске

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Руководство сборной Панамы по футболу оценило уровень организации в Саранске, где располагается база национальной команды перед чемпионатом мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше.

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Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск», — сказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.

Сборная Панамы на групповом этапе сыграет против Англии, Бельгии и Туниса.

Ранее игроков сборной Панамы по футболу обокрали в отеле в Осло.