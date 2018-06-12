Руководство сборной Панамы по футболу восхитилось условиями в Саранске
Руководство сборной Панамы по футболу оценило уровень организации в Саранске, где располагается база национальной команды перед чемпионатом мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше.
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Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск», — сказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.
Сборная Панамы на групповом этапе сыграет против Англии, Бельгии и Туниса.
Ранее игроков сборной Панамы по футболу обокрали в отеле в Осло.