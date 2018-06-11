Президент Швейцарии приедет на чемпионат мира в Россию
Президент Швейцарии Ален Берсе и министр обороны Ги Памерлен приедут в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает ТАСС.
«Президент Берсе будет в России 16 и 17 июня. 17 июня он будет в Ростове-на-Дону на матче сборной Швейцарии с Бразилией», — говорится в сообщении швейцарского правительства.
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Пармелен поедет в Калиниград, где 22 июня будет наблюдать за игрой швейцарцев и сербов.
Ранее сборная Туниса прибыла в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.