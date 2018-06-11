Полиция прокомментировала сексуальный скандал с участием наставника Аргентины

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Аргентинские правоохранительные органы прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер национальной сборной по футболу Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах, передает «Советский спорт».

Как информирует Ole, представители ведомства сообщили, что полиция не получала данных об инциденте.

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Отмечается, что сегодня Аргентинская футбольная ассоциация выступит с заявлением по этому поводу.

Ранее сообщалось, что 58-летний Сампаоли домогался до повара национальной команды, а глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия дал женщине взятку за молчание.