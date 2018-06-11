Сборная России тренируется в полном составе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/11791165/RIAN_5520361.HR-pic905-895x505-63030.jpg">

Национальная команда России по футболу проводит тренировку в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Тренировочное занятие проходит в понедельник в подмосковном Новогорске. Отмечается, что на поле учебно-тренировочного центра вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку на чемпионат мира.

Реклама

Подготовку к предстоящему мундиалю сборная России ведет с 19 мая.

Подопечные Станислава Черчесова 14 июня сыграют с командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018. На групповом этапе турнира россиянам также предстоят встречи со сборными Уругвая и Египта.

Ранее легендарный футболист сборной Сенегала назвал фаворитов чемпионата мира — 2018.