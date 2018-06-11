Наставник сборной Аргентины обвиняется в домогательствах

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Главного тренера сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло, специалист домогался до повара национальной команды «альбиселесте». Отмечается, что президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия был в курсе данного инцидента и дал женщине взятку, чтобы она не выносила скандал на публичное обозрение.

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Как информирует журналист, 58-летний будет уволен с поста главного тренера сборной после чемпионата мира — 2018.

Аргентинец возглавил национальную команду в 2017 году. Также он тренировал «Севилью» и сборную Чили.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира — 2018.