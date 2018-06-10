Месси не исключил завершения карьеры в сборной Аргентины после ЧМ-2018

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о том, будет ли готов завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

«Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас», — сказал Месси.

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Также обладатель пяти «Золотых мячей» отметил, что сборная Аргентины испытывает проблемы с местной прессой.

«Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено», — приводит слова форварда Sport.es.

На групповом этапе мирового первенства сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее Мохамед Салах заявил о готовности сыграть в первом матче на чемпионате мира — 2018.