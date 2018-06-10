Надаль в 11-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/11793301/2350655-48911879-640-360-pic905-895x505-27996.jpg">

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финальном поединке Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

Реклама

Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль обошелся без подач навылет, допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из 17, активно выиграл 26 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. На счету Тима шесть эйсов, пять двойных ошибок, два упущенных брейк-пойнта, 34 виннера и 41 невынужденная ошибка.

Для 32-летнего Надаля этот титул »Ролан Гаррос» стал уже 11-м.

Ранее чешские теннисистки стали победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2018. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:3, 6:2