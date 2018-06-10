Путин поздравил Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
Президент России Владимир Путин по окончании выступления на саммите ШОС в Китае обратился с поздравительными словами в адрес российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Наконец-то, он стал обладателем Кубка Стэнли. Поздравляю Александра, также как и всю его команду, в которой он играет. Это большое достижение для «Вашингтона» в мировом хоккее», — цитирует Путина корреспондент «Газеты.Ru».
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найт» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.
Ранее Путин заявил, что Овечкин рассматривал вариант с продолжением карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).